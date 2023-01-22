Мир 22 января 2023, 14:04 ЮАР захотела сотрудничать с Россией в финансовом секторе Посол Макетука сообщил о желании ЮАР сотрудничать с Россией в финансовом секторе Unsplash

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Власти ЮАР заинтересованы в начале сотрудничества с Россией в финансовом и банковском секторах. Об этом РИА «Новости» сообщил посол южноафриканского государства в Москве Мзувукиле Макетука.

«Банковская сфера и финансы — это еще одна сфера, где Россия и ЮАР вполне могут сотрудничать», — сказал он.

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Макетука рассказал, что в ЮАР банковская сфера создана по типу и подобию английской.

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«У нас один из старейших в мире банков, мы развиваем эту систему, шагаем в ногу со временем. В онлайн-банкинге у нас лидирующее положение, так что к этой сфере сотрудничества России стоит присмотреться», — отметил он.

Ранее Макетука сообщил, что ЮАР пригласит президента России Владимира Путина на предстоящий саммит БРИКС, который пройдет летом 2023 года. Точное место проведения мероприятия пока неизвестно, но оно в любом случае состоится в одном из крупнейших городов страны.

Ранее посол ЮАР сообщил, что украинский кризис оказал влияние на всю мировую экономику.