Мир 30 января 2024, 21:27 ЮАР указала на рост всемирного интереса к БРИКС Дипломат Суклал: в двери БРИКС стучатся все больше развитых стран РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны глобального Севера «стучат в дверь» БРИКС, указывая на желание сотрудничать. Об этом рассказал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал в ходе встречи шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства. Его процитировал РБК.

«Большая часть развитых стран и стран глобального Севера тихонечко стучится в наши двери, они хотят взаимодействовать с нами», — сказал он.

Реклама

Южноафриканский представитель указал на стремительный рост всемирного интереса к БРИКС. По его словам, просьба стать участниками группы поступила уже от 30 стран. Для БРИКС это положительный сигнал, к тому же объединение не направлено против европейских государств.

«Мы открыты для общения по принципу равенства, инклюзивности и готов развиваться дальше как глобальное сообщество», — пояснил Суклал.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила о росте доли стран БРИКС за 2023 год до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, тем самым она превысила удельный вес G7.