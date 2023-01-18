Мир 18 января 2023, 10:57 ЮАР сообщила о желании стать постоянным членом Совбеза ООН Глава МИД Пандор: ЮАР хотела бы стать постоянным члены Совбеза ООН Unsplash

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Южно-Африканская Республика (ЮАР) хотела бы получить статус постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом министр иностранных дел страны Наледи Пандор сообщила в интервью РИА «Новости».

«Конечно, мы хотели бы выдвинуть нашу кандидатуру. Уверена, что любые другие африканские страны хотели бы того же», — сказала она.

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По ее словам, часто африканские государства действуют друг против друга. Однако вся Африка хотела бы увидеть реформу Совбеза ООН, ведь разговоры о членстве в этой организации ведутся свыше 10 лет.

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Пандор подчеркнула, что ЮАР будет требовать изменений от Совбеза ООН в письменном виде. В частности, речь пойдет о механизме выбора новых членов и о полномочиях Совета безопасности.

«Пока не будет письменного текста, мы не верим в результативность обсуждений, поэтому мы недовольны тем, где находимся в данный момент», — отметила она.

Глава МИД ЮАР в интервью также заявила о необходимости отозвать антироссийский закон из конгресса США. В нем говорится о том, что Россия не должна вести деятельность в Африке.