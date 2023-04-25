Мир 25 апреля 2023, 10:02 ЮАР шокировала позиция Канады по Украине Посол ЮАР Шейк жестко раскритиковал Канаду за нежелание поддержать диалог по Украине РИА «Новости»

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Правительству Канады необходимо отказаться от «шокирующих» действий и сделать все необходимое для начала мирных переговоров по украинскому кризису. Об этом изданию Toronto Sun сообщил посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк.

«Нас весьма шокирует обстоятельство, при котором ЮАР не может вести никакие переговоры с Канадой по Украине. Вы себе этого даже представить не можете», — сказал он.

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Дипломат отметил, что у международного сообщества есть все необходимые возможности, чтобы остановить боевые действия.

«Но оно не хочет ими пользоваться. Мы считаем, что этот конфликт невозможно решить военным путем. А если условием начала переговоров вы ставите их конечный результат, то никаких переговоров и не будет», — добавил Шейк.

Президент России Владимир Путин указывал, что страна пытается остановить маховик украинского кризиса, а не раскрутить его. Глава государства отметил, что Запад поставил другие задачи и поэтому наращивает военные поставки для боевиков.