ЮАР продала все дозы вакцины AstraZeneca

Власти ЮАР объявили, что продали все поступившие в страну дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca в другие страны Африканского союза. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Чиновник объяснил, что решение о продаже вакцины приняли еще в феврале, когда выяснилось, что она обеспечивает минимальную защиту от местного штамма коронавируса. Тогда же прививки этим препаратом ставить перестали.

Всего в ЮАР поступило 1,5 миллиона доз препаратов. Часть из них уже передали в страны Африканского союза.

«Первая поставленная партия вакцин принесет пользу девяти странам, входящим в союз, а остаток будет собран на этой неделе и доставлен в пять других государств», — заявил министр.

После приостановки использования препарата AstraZeneca в ЮАР начали прививать медиков препаратом компании Johnson & Johnson. Пока только в рамках практического исследования. Если эта вакцина окажется эффективной, то власти страны закупят новые партии этого препарата. Всего в планах привить 40 миллионов жителей ЮАР, что составляет две трети от всего населения страны.