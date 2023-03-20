Мир 20 марта 2023, 07:59 ЮАР «приняла к сведению» данные об ордере на арест Путина Reuters: ЮАР знает о своих обязательствах в случае визита Путина на саммит БРИКС РИА «Новости»

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ЮАР, ратифицировавшая Римский статут Международного уголовного суда (МУС), приняла к сведению его ордер на арест президента России Владимира Путина на саммите БРИКС и «осознает свои юридические обязательства». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Винсента Магвенью.

Он заявил, что до саммита ЮАР продолжит взаимодействие с «соответствующими заинтересованными сторонами» и указал на то, что Южная Африка «очень сильное желает», чтобы конфликт на Украине удалось урегулировать дипломатическим путем.

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Саммит БРИКС планируется на август 2023 года. В ЮАР планируют пригласить Владимира Путина наряду с остальными президентами объединения, поскольку это «стандартная практика». В состав БРИКС, кроме России, входят Китай, Индия и Бразилия. Предполагается, что их лидеры встретятся в очном формате в рамках организации впервые с начала пандемии. Правда, российская сторона пока официально не подтвердила намерение приехать.

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