Мир 06 сентября 2023, 07:40 ЮАР опровергла данные о перевозке оружия на российском судне из ЮАР ЮАР выпустила доклад с опровержением о перевозке оружия на российском Lady R Unsplash

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Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) опубликовали доклад, где независимая комиссия опровергла информацию о якобы перевозке оружия на российском судне Lady R в конце прошлого года. Краткий отчет появился на официальном сайте администрации этого государства.

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Груз должны были доставить по заказу компании Armscor еще в 2018 году, но из-за пандемии и других факторов произошла задержка.

Комиссия выяснила, что российское судно зашло на базу ВМФ ЮАР в Саймонстауне, его лишь разгрузили, ничего после этого он не перевозил. Кроме того, специалисты подчеркнули в докладе, что власти страны никак не влияли на выбор судна, на котором привезут груз.

Наложенные на Lady R санкции со стороны США не поддержали в ООН. Их необязательно выполнять южноафриканским странам, подчеркнули представители комисси.