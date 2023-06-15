Мир 15 июня 2023, 13:07 ЮАР обеспечит «иммунитет» Путину во время саммита БРИКС — Рябков Замглавы МИД Рябков: РФ рассчитывает, что ЮАР на саммите БРИКС обеспечит иммунитет Путину Пресс-служба Кремля

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Ордер Международного уголовного суда на арест президента России — юридически ничтожный и категорически неприемлемый. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны — хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований», — заявил он.

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МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года. Однако официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда не имеют никакого значения для России, в том числе с правовой точки зрения.

Ранее Путин и его коллега президент ЮАР Сирил Рамафоса обсуждали подготовку ко второму саммиту Россия — Африка, который пройдет в Петербурге, а также предстоящий в августе в Йоханнесбурге саммит БРИКС.

БРИКС — межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. В последнее время число стран, желающих войти в союз, постоянно растет. Оно уже почти достигло 20, и список претендентов продолжает увеличиваться. Саммит союза пройдет с 22 по 24 августа 2023 года.