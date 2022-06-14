JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России

После указаний Минфина США два крупнейших американских инвестиционных банка JPMorgan Chase и Goldman Sachs перестали проводить операции по госдолгу России. Об этом заявили источники агентства Bloomberg.

В начале июня они торговали российским госдолгом, однако позднее управление по контролю над иностранными активами Минфина США объявило об отказе от продления лицензии, по которой Россия его обслуживала, и запретило инвесторам их приобретать.

«Теперь участникам рынка США запрещено покупать как новые, так и существующие долговые и эмиссионные ценные бумаги, выпущенные субъектом Российской Федерации», — отметил автор статьи.

Он добавил, что ужесточение финансовых санкций застало участников рынка врасплох и вызвало шквал переговоров с юристами.