JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России
Bloomberg: крупнейшие инвестбанки США приостановили операции по госдолгу России
После указаний Минфина США два крупнейших американских инвестиционных банка JPMorgan Chase и Goldman Sachs перестали проводить операции по госдолгу России. Об этом заявили источники агентства Bloomberg.
В начале июня они торговали российским госдолгом, однако позднее управление по контролю над иностранными активами Минфина США объявило об отказе от продления лицензии, по которой Россия его обслуживала, и запретило инвесторам их приобретать.
«Теперь участникам рынка США запрещено покупать как новые, так и существующие долговые и эмиссионные ценные бумаги, выпущенные субъектом Российской Федерации», — отметил автор статьи.
Он добавил, что ужесточение финансовых санкций застало участников рынка врасплох и вызвало шквал переговоров с юристами.