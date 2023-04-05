Мир 05 апреля 2023, 04:17 Johnson & Johnson выплатит почти $9 миллиардов из-за претензий вызывающим рак присыпкам Unsplash

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Американская компания Johnson & Johnson выплатит компенсацию в размере 8,9 миллиарда долларов по искам, связанным с опасностью детской присыпки на основе талька. Согласно обвинениям, продукция могла вызывать рак из-за наличия в ней канцерогенного асбеста. Об этом холдинг сообщил в своем заявлении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Компания прекратила продажи присыпки по всему миру в 2023 году, а в США — в 2021 году. Однако сами претензии по поводу опасности рака от продукции компания назвала «надуманными». Вице-президент J&J по судебным разбирательствам заявил, что обвинения не имеют научного обоснования.

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Для сокращения убытков от судебных разбирательств и урегулирования претензий Johnson & Johnson пришлось создать дочернюю компанию. Однако решение было отменено Апелляционным судом США в январе 2023 года. Он заявил, что у компании нет законной потребности в защите от банкротства, ведь J&J не испытывают финансовых трудностей.

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