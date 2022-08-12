Johnson & Johnson прекратит продажу легендарной детской присыпки

Американская компания Johnson & Johnson больше не будет продавать свою детскую присыпку на основе талька. Об этом компания сообщила в пресс-релизе, передали в ТАСС.

Продукт покинет глобальный рынок со следующего года.

Фирма назвала это «коммерческим решением», принятым ради долгосрочного роста. Отмечается, что позиция компании по поводу безопасности присыпки для здоровья не изменилась.

«Мы уверены в независимом научном анализе, который проводился медицинскими экспертами по всему миру на протяжении десятилетий и который подтверждает, что детская присыпка на основе талька безопасна, не содержит асбест и не вызывает рак», — заявили в компании.

Johnson & Johnson получали судебные иски от потребителей, утверждавших, что длительное использование продукта вызвало у них рак, с 2014 года. В 2021 году суд обязал корпорацию выплатить 4,7 миллиарда долларов по одному из таких дел.

Ранее пациент с синдромом Гийена — Барре умер в ЮАР после вакцины Johnson & Johnson. Сообщается, что синдром Гийена — Барре у Анатолия Чубайса Чубайса мог появиться именно после вакцины Johnson&Johnson.