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    12 августа 2022, 13:31

    Johnson & Johnson прекратит продажу легендарной детской присыпки

    Глеб Гладков

    Американская компания Johnson & Johnson больше не будет продавать свою детскую присыпку на основе талька. Об этом компания сообщила в пресс-релизе, передали в ТАСС.

    Johnson & Johnson прекратит продажу легендарной детской присыпки

    Продукт покинет глобальный рынок со следующего года.

    Фирма назвала это «коммерческим решением», принятым ради долгосрочного роста. Отмечается, что позиция компании по поводу безопасности присыпки для здоровья не изменилась.

    «Мы уверены в независимом научном анализе, который проводился медицинскими экспертами по всему миру на протяжении десятилетий и который подтверждает, что детская присыпка на основе талька безопасна, не содержит асбест и не вызывает рак», — заявили в компании.

    Johnson & Johnson получали судебные иски от потребителей, утверждавших, что длительное использование продукта вызвало у них рак, с 2014 года. В 2021 году суд обязал корпорацию выплатить 4,7 миллиарда долларов по одному из таких дел.

    Ранее пациент с синдромом Гийена — Барре умер в ЮАР после вакцины Johnson & Johnson. Сообщается, что синдром Гийена — Барре у Анатолия Чубайса Чубайса мог появиться именно после вакцины Johnson&Johnson.