Мир 18 января 2024, 17:07 JOEM: ученые признали еду из столовой самой полезной для офисных работников

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Японские ученые выяснили, что еда из столовой чаще соответствуют критериям здорового питания и является самой полезной для офисных работников. Об этом сообщил сайт JOEM.

Исследователи опросили 620 сотрудников восьми офисов в Токио. Посещавшие столовую работники ели больше овощей, рыбы, картофеля и получали больше витаминов из еды. Также много баллов по индексу здорового питания получили домашние ланч-боксы.

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При этом те сотрудники, которые брали еду навынос, в среднем работали больше часов и часто заканчивали трудиться поздно, сообщил «ФедералПресс».