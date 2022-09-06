Байден не поддержал признание России спонсором терроризма: что это означает | 360°

Мир 06 сентября 2022, 14:24 Поделиться Telegram

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Viber Не теплые чувства, а прагматизм. Байден понимает, что с Россией нельзя разрывать отношения Байден выступил против включения России в американский список стран-спонсоров терроризма Источник фото: РИА "Новости"

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Американский Конгресс поднял вопрос о признании России страной-спонсором терроризма, но президент США Джо Байден выступил против этого шага. Он прекрасно сознает, к каким последствиям может привести такое решение. Впрочем, американский лидер руководствуется исключительно прагматизмом: до конца президентского срока ему нужно выстраивать и поддерживать отношения с Россией.

Президент США Джо Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма. Он отрицательно ответил на вопрос журналиста о необходимости включения страны в этот перечень. После этого Байден улыбнулся и воздержался от дальнейшего общения с представителями СМИ.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает заявление Байдена, писало РИА «Новости».

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«Сама постановка вопроса — чудовищна. И, конечно, хорошо, что президент США так ответил», — сказал Песков.

Источник фото: unsplash

Ранее Госдепартамент США заявил, что наделение России таким статусом может негативно сказаться на соглашении по зерну. Конгресс США даже пытался давить на госсекретаря Энтони Блинкена из-за его позиции.

Решение за Байденом

Джо Байден прекрасно осознает, какие последствия несет признание России страной-спонсором терроризма. Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил в комментарии «360», что это решение фактически приведет к прекращению отношений. Все концы будут обрублены, а Россия станет для США главным геополитическим врагом.

Источник фото: РИА "Новости"

Собеседник издания напомнил, что Россия — член Совета Безопасности ООН и один из основателей организации. По словам Рогулева, она никаким образом не признает такие меры от США.

«Никто в мире, кроме США и стран Прибалтики, никогда не будет разделять такую позицию. Это означает идти против всех».

Рогулев не исключил, что слово Байдена в этой ситуации будет решающим, несмотря на то, что другие ветви власти активно вмешиваются во внешнюю политику страны. Тем не менее, по конституции Штатов, глава государства принимает непосредственное участие в международных делах.

«Для нормального политика признание России страной-спонсором терроризма будет иметь последствия. Но в США раскидываются словами и терминами. Их деятели друг друга уже фашистами называют. У них идет девальвация терминов, и они кого только террористами не считают», — рассказал Рогулев.

Но рано считать, что у исполнительной власти США в лице Джо Байдена есть теплое отношение к России. Американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин объяснил «360», что стремление Конгресса внести Россию в список террористов объясняется очень просто.

«В Конгрессе в начале ноября пройдут выборы. Там принимают такие решения, чтобы вызвать симпатию у избирателей, например у этнических украинцев, поляков, уроженцев Прибалтики, которые могут быть в избирательном округе. Демократы принимают такие решение, потому что могут проиграть выборы», — отметил Домрин.

Специалист напомнил, что Джо Байден будет оставаться в президентском кресле до 2024 года, поэтому не спешит принимать такие резкие решения. Вместо этого ему нужно думать, как выстраивать отношения с Россией. Впрочем, накануне президентских выборов Байден может все же включить Россию в список спонсоров терроризма, если это будет в его интересах.

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