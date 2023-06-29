Мир 29 июня 2023, 14:21 Йенс Столтенберг пообещал поддержку и ушел от ответа на вопрос о членстве Украины в НАТО Генсек Столтенберг: НАТО в Вильнюсе пошлет Украине очень сильный сигнал поддержки РИА «Новости»

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На июльском саммите в Вильнюсе НАТО пошлет Украине сильный сигнал поддержки и сосредоточится на военной помощи, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в ответ на вопрос о ее членстве. Об этом сообщил ТАСС.

На встрече перед саммитом Евросоюза в Брюсселе представители СМИ спросили его о перспективах Украины вступить в НАТО и гарантиях безопасности, которые предоставят ей западные страны. Йенс Столтенберг уклонился от прямого ответа.

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«Уверен, что на саммите в Вильнюсе мы пошлем Украине мощный сигнал поддержки», — заявил он.

Генсек НАТО сказал, что в первую очередь союзникам стоит сосредоточиться на военной поддержке киевского режима. По его мнению, если не сделать этого сейчас, то Альянсу и не придется в будущем возвращаться к вопросу о принятии Украины.

Йенс Столтенберг, комментируя возможное членство страны в Альянсе, уже заявлял, что это бессмысленно в случае ее поражения на поле боя. Победу Украины он назвал предварительным условием обсуждения этой темы.