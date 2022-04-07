Йемену предоставят экономическую помощь в размере $3 млрд

Саудовская Аравия решила предоставить Йемену срочную экономическую помощь. Речь идет о сумме в размере трех миллиардов долларов. Об этом написало Саудовское агентство новостей SPA.

«Королевство Саудовская Аравия объявляет о решении выделить срочную экономическую помощь Йемену в размере трех миллиардов долларов», — процитировал RT сообщение агентства.

Кроме того, власти Королевства поддержали объявление йеменским президентом создания «президентского руководящего совета с передачей ему всех полномочий президента республики» с целью «реализации задач переходного периода».