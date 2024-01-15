Мир 15 января 2024, 22:43 Йеменские хуситы подтвердили удар по кораблю США в Аденском заливе Представитель хуситов подтвердил атаку на эсминец США в Аденском заливе pxhere.com

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Шиитское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, подтвердило нанесение ракетного удара по американскому эсминцу в Аденском заливе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению телеканала «Аль-Масира», все американские и британские корабли и подразделения, участвующие в военной агрессии против их страны, внесли в список вражеских целей для своих вооруженных сил.

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«Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель», — пояснил он.

Помимо этого, Сариа обещал и в будущем проводить аналогичные военные операции, не позволяя израильским судам пересекать Красное и Аравийское моря.

Ранее Центральное командование США подтвердило запуск противокорабельной ракеты с территорий, поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. По данным CENTCOM, ракета не достигла цели. Американский истребитель уничтожил ее вблизи города Ходейда.