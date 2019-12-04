Языковой омбудсмен впервые назначен на Украине

Правительство Украины впервые ввело должность уполномоченного по защите госязыка. Она появилась в соответствии с подписанным экс-президентом страны Петром Порошенком законе о тотальной украинизации. На этот пост была назначена филолог Татьяна Монахова.

Омбудсмен будет получать и расследовать обычные и электронные жалобы, даже анонимные. Монахова получит право привлекать к дисциплинарной ответственности чиновников всех уровней. Рассматриваться жалобы будут в течение 30 дней.

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В соответствии с законом о мове на украинский язык обязаны перейти органы госвласти и самоуправления, вооруженные силы страны, медицинские и правоохранительные органы.

С осени 2020 года только на украинском будут говорить в магазинах и заведениях общественного питания, в детсадах и школах. Большинство общенациональных каналов будет выходить на украинском языке, а печатные издания обяжут выпускать точный аналог на мове.

Татьяна Монахова будет следить за соблюдением правил, а в случае их нарушения, выписывать штрафы в размере от 3,4 тысяч гривен (около восьми тысяч рублей).

Как стало сообщила газета «Известия», до последнего времени Монахова руководила кафедрой журналистики Черноморском национальном университете имени Петра Могилы в городе Николаев. Она написала в одной из своих статей, что мечтает построить «мощный гомогенный монолит украинства». Ее идеалом является общество, говорящее на одном языке и не имеющее расхождений по ключевым вопросам государственности.