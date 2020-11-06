Додон решил сохранить статус русского языка в Молдавии

Статус русского языка как языка межнационального общения необходимо сохранить в Молдавии. Об этом заявил действующий президент республики Игорь Додон.

«Так как у нас в Республике Молдова 35% населения говорят на русском языке, я думаю, что такой подход актуален и сегодня», — сказал он в интервью телеканалу Prime.

По его словам, одной из причин конфликтов в Приднестровье и Гагаузии стал языковой вопрос. Тогда власти Молдавии пошли на уступки, закрепив за русским языком особый статус.

В 2018 году молдавский Конституционный суд постановил пересмотреть закон о языках. С судебным запросом обращалась Либеральная партия, выступающая за объединение с Румынией.

Также Додон предупредил о сложностях, которые возникнут в случае победы на президентских выборах экс-премьера Майи Санду.

По словам политика из-за того, что у Партии действия и солидарности Санду нет парламентского большинства «начнется конфронтация» между президентом, парламентом и правительством, которое назначается депутатами.

Додон и Санду вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 15 ноября. В первом туре Санду немного опередила действующего президента.