Климкин выступил против перехода украинского языка на латиницу

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил перевести национальный язык на латиницу. Экс-глава МИД страны Павел Климкин раскритиковал такую идею.

«Я не фанат перехода на латиницу, считаю, что кириллица является частью нашей ДНК совершенно независимо от российской. Именно кириллицей писали тысячи патриотов Украины, граффити на стенах Святой Софии, кстати, тоже написаны кириллицей», — написал Климкин в Facebook.

Он добавил, что подобные инициативы, если они рассматриваются для отдаления от России, как раз играют на логику российского лидера Владимира Путина. Бывший министр напомнил, что в одной из своих статей президент писал, что Украина является искусственной страной, из которой пытаются сделать «анти-Россию».

«Переход на латиницу не сделает нас автоматически более продвинутыми и прогрессивными. Посмотрите, к примеру, на Японию, Израиль или Южную Корею. А вот изучать английский, как язык международного общения, критически важно», — подчеркнул Климкин.

По его словам, в случае с английским языком необходимо не вести обсуждения, а ввести требования знания английского.

Ранее Данилов выступил за переход с кириллицы на латиницу на Украине. Он также предложил сделать знание английского обязательным для всех жителей страны, кроме пожилых людей.