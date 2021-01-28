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    28 января 2021, 04:29

    Украинская учительница рассказала, что русский — «язык врагов»

    Кирилл Фролов

    В украинской школе родители пожаловались на учительницу младших классов. Она говорит детям, что русский — это «язык врагов», а также рассказывает про зверства Сталина. Приходя домой, они начинают отчитывать взрослых.
    Украинская учительница рассказала, что русский — «язык врагов»

    Конфликт произошел в городском поселке Авиаторское, который входит в состав Днепра (бывший Днепропетровск).

    «Мы в патовой ситуации: теперь ребенок просит нас говорить с ними на украинском. Иначе мы враги», — написала депутат областного совета Елена Зеева в школьном паблике в Facebook.

    Учительница Виктория Жданова недавно начала преподавать во втором классе. По словам Зеевой, на уроках «политинформация продолжает занимать очень много образовательного времени».

    Педагог «учит детей, что русский язык — язык врагов, русские — враги, понаехали, колонизировали Украину, кто не говорит по-украински — „ворог держави“ и поддерживает врагов, что в Крыму — враги, что русские убивают украинцев», добавила мама школьника.

    Зеева отметила, что родители не выступают «против украинского», а лишь против ненависти к русским.