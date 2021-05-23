«Язык казался замороженным». Выживший участник раскрыл подробности трагического марафона в Китае

Выживший участник ультрамарафона, который проходил в провинции Ганьсу, рассказал, что спасался от холода вместе с другими спортсменами в маленькой хижине. По предварительным данным, из-за непогоды погиб 21 бегун.

Спортсмен на полпути решил отказать от соревнования, потому что почувствовал, как замерзает.

«В какой-то момент я перестал чувствовать собственные пальцы, потому что было так холодно. В то же время мой язык тоже казался замороженным. Я отступил на полпути вниз по горе и вошел в деревянную хижину по указанию спасателя», — передал сайт Red Star News его слова.

В этом помещении уже были около 10 бегунов, которые спустились раньше. По словам спортсмена, там они находились около часа. За это время количество бегунов в хижине увеличилось до 50.

По данным сайта Sina, в беге погиб национальный рекордсмен Лян Цзин. Забег проходил на 100 километров. После полудня на высокогорном участке между 20-м и 30-м километром погода ухудшилась. Начался ледяной дождь, подул сильный ветер. Всего был эвакуирован 151 человек. В спасательной операции приняли участие около 700 сотрудников.