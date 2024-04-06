Мир 06 апреля 2024, 23:00 «Языческие песнопения». Блинкен публично соврал Кулебе о вступлении Украины в НАТО AC: Европа и США знают, что Блинкен соврал Кулебе о членстве Украины в НАТО РИА «Новости»

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Госсекретарь Энтони Блинкен соврал, обещая Украине членство в НАТО, это понимают в США и Европе. Об этом написал американский журнал The American Conservative.

«Это бессмысленный, почти богословский жест — на данном этапе практически языческое песнопение. Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности», — сказано в материале.

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Обозреватель издания заявил, что западные партнеры знают, что это неправда. Размахивание перед Украиной «натовским пряником» не приведет ее в состав альянса, а только поставит под угрозу само существование, считает автор статьи. Ложные надежды могут привести к исчезновению Украины как государства.

Американский профессор Джон Миршаймер также раскритиковал слова Блинкена о возможном вступлении Украины в военный блок. Эксперт считает, что страна может превратиться в «государство-изгой».