Мир 05 декабря 2023, 11:15 Явлинский назвал исторический пример для примирения России и Украины Явлинский: Россию и Украину можно примирить по примеру Эльзаса РИА «Новости»

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Россию и Украину можно примирить по примеру Германии и Франции, заявил в интервью РБК основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Политик напомнил о борьбе этих европейских стран за Эльзас и Лотарингию.

«Сколько лет [Франция и Германия] воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — указал Явлинский.

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Отдельно он высказался о Евросоюзе. По его оценке, ЕС представляет ту перспективу, которая, «как мир доказал, существует».

«Ни у кого это не получилось — ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», — выразил уверенность политик.

Говоря о начале конфликта России и Украины, он указал, что чувствует за это личную ответственность.

«Я не смог убедить людей пойти по другой дороге. Я ее видел, говорил о ней с 1995 года, а убедить не смог», — пояснил собеседник издания.