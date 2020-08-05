Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила почти 5%

По данным Центризбиркома Белоруссии, самая низкая явка в Гродненской области — 3,39%. Самая высокая в Гомельской области — 7,55%.

В Витебской области проголосовали 5% избирателей, в Минской — 4,69%, в Могилевской — 4,66%. В столице Белоруссии на выборы в первый день досрочного голосования пришли 4,77% граждан.

Досрочное голосование продлится в Белоруссии до 8 августа включительно. Основной день выборов лидера республики — 9 августа.

Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко перед выборами обратился к Национальному собранию и белорусскому народу. Он заявил, что «сегодня жизненно важно сохранять государство сильным», назвал республику «единственным островком стабильности в Европе» и прокомментировал задержание 33 россиян, которых назвали «боевиками» ЧВК «Вагнер» и обвинили в намерении расшатать обстановку в Белоруссии.