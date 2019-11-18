  • Явка на парламентские выборы в Белоруссии составила 77%

    18 ноября 2019, 02:18

    Александра Каширина

    Итоговая явка на парламентских выборах в Белоруссии, по предварительным данным, составила 77,22%. Об этом сообщил официальный портал парламентских выборов.
    Явка на парламентские выборы в Белоруссии составила 77%

    При этом наименьший уровень, 63%, явки на выборы был зафиксирован в столице, Минске. Самую высокую заинтересованность в выборах показала Могилевская область — на выборы пришло 82% белорусских избирателей.

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    В соответствии с данными портала, в Брестской области проголосовали 79,34%, Витебской — 82,09%, Гомельской — 81,38%, Гродненской — 78,69, Минской — 78,95% избирателей.

    Участки для голосования закрылись в воскресенье в 20:00. На выборы этого года были аккредитованы 1030 международных наблюдателей.

    Некоторое время назад Центризбирком Белоруссии обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

    Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что итоговая явка составившая, по предварительным данным, 77,22% еще будет уточняться, но радикально не изменится.