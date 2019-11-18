Явка на парламентские выборы в Белоруссии составила 77%

При этом наименьший уровень, 63%, явки на выборы был зафиксирован в столице, Минске. Самую высокую заинтересованность в выборах показала Могилевская область — на выборы пришло 82% белорусских избирателей.

ЦИК Белоруссии объявил о завершении парламентских выборов Подробнее

В соответствии с данными портала, в Брестской области проголосовали 79,34%, Витебской — 82,09%, Гомельской — 81,38%, Гродненской — 78,69, Минской — 78,95% избирателей.

Участки для голосования закрылись в воскресенье в 20:00. На выборы этого года были аккредитованы 1030 международных наблюдателей.

Некоторое время назад Центризбирком Белоруссии обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что итоговая явка составившая, по предварительным данным, 77,22% еще будет уточняться, но радикально не изменится.