Явка на выборы в парламент Ливана превысила 40%

Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави уточнил процент избирателей, которые пришли на парламентские выборы. Чиновника процитировал RT.

По словам министра, в среднем явка избирателей по стране составила 41%. Он добавил, что осталось обработать бюллетени с 60 избирательных участков.

На парламентских выборах в Ливане работали порядка 200 наблюдателей из других стран. В нескольких регионах в ходе голосования произошли стычки между сторонниками христианской партии «Ливанские силы» и шиитского движения «Хезболла».