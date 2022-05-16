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    16 мая 2022, 15:08

    Явка на выборы в парламент Ливана превысила 40%

    Артур Блянихов

    Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави уточнил процент избирателей, которые пришли на парламентские выборы. Чиновника процитировал RT.

    По словам министра, в среднем явка избирателей по стране составила 41%. Он добавил, что осталось обработать бюллетени с 60 избирательных участков.

    На парламентских выборах в Ливане работали порядка 200 наблюдателей из других стран. В нескольких регионах в ходе голосования произошли стычки между сторонниками христианской партии «Ливанские силы» и шиитского движения «Хезболла».