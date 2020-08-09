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    09 августа 2020, 19:24

    Явка на выборы в Белоруссии составила 79 процентов

    Александра Каширина

    Явка на выборах президента Белоруссии на 18.00 составила 79%. Об этом объявил Центральный избирательный комитет Республики.
    Явка на выборы в Белоруссии составила 79 процентов

    По словам председателя ведомства Лидии Ермошиной, в большинстве областях этот показатель уже превысил 80%, кроме кроме Минской области и города Минска.

    Граждане Белоруссии смогут проголосовать за пять кандидатов: действующего главу страны Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева, руководителя фракции «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Череченя и представителя объединенной оппозиции Светлану Тихановскую.

    Ранее сообщалось, что сегодня почти весь день в Белоруссии наблюдаются проблемы с интернет-связью из-за сильных DDoS-атак на сайты силовых структур страны. После их устранения, начались проблемы с сервисным оборудованием.

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