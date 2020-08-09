Явка на выборы в Белоруссии составила 79 процентов

По словам председателя ведомства Лидии Ермошиной, в большинстве областях этот показатель уже превысил 80%, кроме кроме Минской области и города Минска.

Граждане Белоруссии смогут проголосовать за пять кандидатов: действующего главу страны Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева, руководителя фракции «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Череченя и представителя объединенной оппозиции Светлану Тихановскую.

Ранее сообщалось, что сегодня почти весь день в Белоруссии наблюдаются проблемы с интернет-связью из-за сильных DDoS-атак на сайты силовых структур страны. После их устранения, начались проблемы с сервисным оборудованием.

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