Явка на выборах в Белоруссии составила 84%

Явка на президентских выборах в Белоруссии составила 84% ко времени закрытия всех избирательных участков, сообщил Центризбирком Республики. При этом проголосовать успели не все.

Те белоруссы, кто не успел прийти за бюллетенем в Москве, намерены подать жалобу в посольство, сообщило РИА «Новости».

Сейчас проходит подсчет голосов. Пока нынешний президет Белоруссии Александр Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчете, сообщил ЦИК.

В штабе же Тихановской сообщили, что кандидат от оппозиции лидирует на 20 участках в Минске и Минском районе. При этом с большим отрывом она победила на участке в столице Польши, Варшаве, где подсчитали 100% бюллетеней.

На данный момент в Минске проходят протесты. В столице задействована спецтехника, силовики стреляют в людей. По данным СМИ, на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы раздались мощные взрывы, несколько человек пострадали, их доставили в больницу.