Явка на выборах президента США стала самой высокой за 120 лет

Явка на выборах президента США стала самой высокой в стране за последние 120 лет. По предварительным результатам, таких показателей не было с 1990 года.

Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на предварительные данные проекта United States Election Project.

«Предварительные оценки показывают, что на президентских выборах 2020 года явка была самой высокой с 1900 года, согласно проекту United States Election Project», — сказано в публикации.

По данным профессора политологии Университета Флориды Майкла Макдональда, который ведет проект, во время выборов президента 3 ноября 2020 года проголосовали 160 миллионов человек. Явка избирателей составила 66,9%. Он отметил, что пока она не достигла рекорда, который зафиксировали в США в 1900 году, — в тот раз явка составила 73,7%.

В выборах на пост президента США основная часть голосов разделилась между действующим лидером Дональдом Трампом и его противником от Демократической партии Джо Байденом. В некоторых штатах жители проголосовали за них практически поровну — разница составляет десятые доли процента.

Несмотря на то, что результатов выборов пока нет, штабы Трампа и Байдена уже заявляли о своих победах. При этом многие американцы в разных штатах вышли на улицы с протестами. Несколько человек пострадали, еще несколько десятков митингующих задержали правоохранители.