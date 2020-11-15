Явка на выборах президента Молдавии превысила 51%

Во втором туре президентских выборов в Молдавии уже более 1,4 миллиона граждан отдали свои голоса. По данным Центризбиркома республики, явка превысила 51%.

«К 20:00 (21:00 мск) проголосовало более 1,4 миллиона избирателей, что составляет более 51%. На сегодняшний день более 202 тысяч имеющих право голоса избирателей проголосовали на избирательных участках, открытых за рубежом», — сообщается на сайте Центризбиркома.

В других странах наиболее активно голосовали во Франции, Германии, Великобритании и Италии. В течение пяти часов специалисты зафиксировали несколько кибератак, но все попытки взлома сразу блокировались.

Избирателям в Молдавии напомнили, что проголосовать можно до 21:00 (22:00 мск) 15 ноября. Продлить срок избирательное бюро может максиму на два часа, чтобы стоящие в очереди граждане успели сделать свой выбор.

По итогам первого тура президентских выборов лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 36,6% голосов, а действующий глава государства Игорь Додон — 32,61%. Сегодня, 15 ноября, в стране проходит второй тур голосования.