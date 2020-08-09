Явка на выборах президента Белоруссии выросла до 73,40%

На выборах президента Белоруссии на избирательные участки пришли 73,40% от общего числа зарегистрированных в стране избирателей. Такие данные ЦИК республики представил на 16:00, сообщило агентство БелТА.

Самыми активными оказались жители Гомельской области. Там явка составила 81,87%, за ними идут избиратели из Могилевской области (80,29%). В Брестской, Витебской и Гродненской областях явка ненамного превысила 75%. Столичный регион пока показал самый низкий интерес к выборам: Минская область — 72,3%, Минск — 58,79%.

Как сообщило издание «Политэксперт», выборы признали состоявшимися уже к 12:00, когда общая явка избирателей составила 50%. Для победы кандидат должен получить более половины голосов от пришедших на выборы.

С самого утра в стране проблемы с интернет-связью. По данным RNS, на сайты силовых структур Белоруссии идет сильная DDoS-атака. После того, как их удалось отбить, начались проблемы с сервисным оборудованием.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось 4 августа. Явка по нему превысила 30%. На пост президента республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, бывший депутат Анна Канопацкая, лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев, руководитель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и представитель объединенной оппозиции Светлана Тихановская. «360» освещает основные события выборов в онлайн-трансляции.