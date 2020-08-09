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    09 августа 2020, 15:20

    Явка на президентские выборы в Белоруссии составила более 65%

    Андрей Иванов

    На выборах президента Белоруссии проголосовали 65,19% избирателей. Самая высокая явка в Гомельской области — 75,83%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома Белоруссии Вадима Ипатова.
    Явка на президентские выборы в Белоруссии составила более 65%

    В Брестской области явка составила 63,05%, в Витебской — 67,35%, Гродненской — 65,75%, Минской — 64,21%, Могилевской — 72,57%, в Минске — 52,03%.

    Ранее республиканский ЦИК сообщил, что президентские выборы состоялись, так как явка перевалила за 50%. Об этом пишет ИА НСН. Победителем выборов станет кандидат, который заручится поддержкой более половины пришедших на участки избирателей.

    9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. Всего на пост главы Белорусского государства претендуют пять кандидатов, в числе которых действующий глава республики Александр Лукашенко. Он баллотируется уже в шестой раз.

    С утра в Белоруссии начались проблемы с интернетом, а неизвестные в преддверии голосования устроили DDoS-атаку на сайты МВД и КГБ.

    Лукашенко и его главная соперница — домохозяйка Светлана Тихановская — уже отдали свои голоса. «360» ведет онлайн-трансляцию выборов в Белоруссии.

    Новости SMI.FM