Явка на президентские выборы в Белоруссии составила более 65%

В Брестской области явка составила 63,05%, в Витебской — 67,35%, Гродненской — 65,75%, Минской — 64,21%, Могилевской — 72,57%, в Минске — 52,03%.

Ранее республиканский ЦИК сообщил, что президентские выборы состоялись, так как явка перевалила за 50%. Об этом пишет ИА НСН. Победителем выборов станет кандидат, который заручится поддержкой более половины пришедших на участки избирателей.

9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. Всего на пост главы Белорусского государства претендуют пять кандидатов, в числе которых действующий глава республики Александр Лукашенко. Он баллотируется уже в шестой раз.

С утра в Белоруссии начались проблемы с интернетом, а неизвестные в преддверии голосования устроили DDoS-атаку на сайты МВД и КГБ.

Лукашенко и его главная соперница — домохозяйка Светлана Тихановская — уже отдали свои голоса. «360» ведет онлайн-трансляцию выборов в Белоруссии.