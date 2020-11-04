Явка избирателей в округе штата Флорида превысила 102%

Участок в округе Ориндж штата Флорида явка избирателей превысила 102%. Дело не в ошибке, допущенной в подсчетах голосов, а в том, что после регистрации некоторые избиратели обновили свой адрес, разместили его на участке и снова проголосовали.

Общее число избирателей в Ориндже по состоянию на 6 октября составляло 754 человека. Официальные лица объяснили журналистам телеканала Fox News, что жители округа после крайнего срока регистрации, либо во время досрочного голосования или сегодня проголосовали еще и по новому адресу.

По данным на 12:00 3 ноября явка избирателей на участки во Флориде достигла 70%. Этот штат является одним из ключевых в борьбе за голоса американцев. Эксперты считают, что действующему президенту США Дональду Т рампу для повторного переизбрания нужно победить именно здесь. В 2016 году во Флориде он обогнал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на 1,2 пункта.

Сейчас, по данным РИА «Новости», его нынешний соперник Джо Байден набрал во Флориде после подсчета 80% голосов 49,6%, Трамп — 49,5%.