Мир 07 декабря 2023, 21:18 «Явился со спущенными штанами». Арестович оценил военные возможности Запада Арестович: Запад проиграет в конфликте с Россией из-за неспособности воевать РИА «Новости»

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Запад не готов к войне с Россией, поскольку не смог раскрутить свою оборонную промышленность. Об этом заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович. Его слова привел Telegram-канал «Страна.ua».

«Запад развалил военную промышленность и быстро воссоздать ее не может, потому что нужно сотне-миллиардно-долларовые инвестиции. Но даже если их сюда закинуть, то ни за год, ни за два этого сделать не удастся», — заявил он.

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Арестович напомнил, что страны Евросоюза не смогли произвести необходимое число снарядов, предоставив Украине только 300 тысяч, хотя «надо было 17 миллионов».

«Запад явился на войну со спущенными штанами. Он оказался голым королем, он не способен воевать и выиграть», — заявил экс-советник.

Ранее Алексей Арестович обвинил ЕС в провале контрнаступления и тяжелом положении Украины. Запад сначала втянул страну в полномасштабный конфликт, а потом «кинул» ее, отметил он.