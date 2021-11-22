Киев впервые сообщил о применении ракетных комплексов Javelin в Донбассе

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов впервые публично признался в том, что Киев применял американские переносные ракетные комплексы Javelin в Донбассе. Он также пообещал, что их вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar обязательно применят против ориентированных на Кремль артиллерийских войск.

Буданов заявил изданию The Military Times, что эти виды вооружений станут психологическим сдерживающим фактором, и заставят Москву дважды задуматься перед атакой.

Замглавы ГУР при этом подчеркнул, что Украине как никогда потребуется помощь США. По словам Буданова, Россия намерена вторгнуться в республику в январе–феврале будущего года. Для этого на границах аккумулировано более 92 тысяч военнослужащих. Якобы Москва готовит артиллерийские, бронетанковые и авиаудары. Запланирована также высадка десанта.

Буданов заявил, что в сложившейся ситуации уже существующей и обещанной помощи Украине недостаточно.

«Нам нужно больше. Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Для этого самое подходящее время. Потому что после этого может быть очень поздно», резюмировал украинский разведчик.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков предположил, что безосновательные заявления Запада о «вторжении» России на Украину постараются подкрепить попытками провокаций.