Яценюк предостерег Зеленского от ошибок

Арсений Яценюк пришел к власти в период народных протестов и со скандалом ушел с поста, когда его обвинили в провале развития страны. Считается, что он допустил множество ошибок, из-за чего утратил сторонников. Также его подозревали в коррупции.

После ухода с должности премьера Яценюк практически пропал из поля зрения и изредка комментировал ситуацию в стране.

Однако экс-премьер счел, что его опыт позволяет оценивать ситуацию и давать советы другим политикам. Так на Варшавском форуме по безопасности он обратился к Владимиру Зеленскому.

«Господин президент, не попадайте в российскую ловушку со всеми этими разнообразными формулами и российской интерпретацией Минских договоренностей. Формулы обычно применяют в химии, а не в политике», — заявил Яценюк.

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Политик выразил уверенность, что Украина может ставить условия другим государствам. Также он озвучил требования времен президентства Петра Порошенко. Известно, что в тот период эксперты отмечали, что заявления украинских властей направлены на затягивание мирного процесса и отказ Киева от выполнения своих обязательств.