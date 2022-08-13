Ястреба по кличке Пакман наняли на работу в метро Сан-Франциско

Пятилетний ястреб Пакман со своим хозяином Рики Ортизом начал патрулировать станции метро Эль-Серрито-дель-Норт. Птица будет защищать пассажиров от голубей, сообщило агентство Reuters.

Ортиз заключил контакт с транспортной компанией Bay Area Rapid Transit (BART). Необычная команда работает на станции метро и в ее окрестностях три дня в неделю.

Охранник с ястребом начинают обход, осматривая платформы и распугивая голубей. Птичий помет долгое время был проблемой для пассажиров. Однако Пакман отпугнул многих птиц, теперь на станции стало намного чище.

В Санкт-Петербурге Кот Ахилл, который прославился своими предсказаниями на футбольных чемпионатах, стал терапевтическим животным в хосписе для детей — первым «кототерапевтом» в России. Ахилл сам подходит к больному ребенку, ложится с ним рядом и мурлыкает.

Таким образом животное помогает маленькому пациенту снять стресс и избавиться от негативных мыслей. Видеоотчеты о работе Ахилла направляют в Международную ассоциацию котов-терапевтов.