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    04 сентября 2020, 08:04

    «Ясно как день». Пушков назвал причину, по которой США интересно происходящее в Белоруссии

    Александра Ломейко

    РФ пригрозили последствиями в случае «применения силы» в Белоруссии. Пушков считает, что США заинтересованы в происходящем в республике только «с точки зрения ослабления позиций России».

    Высказывание помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента российский сенатор Алексей Пушков оценил в Twitter.

    Госдеп уверят, что «геополитического соревнования» между США и РФ по белорусскому вопросу нет. Одновременно с этим, подчеркнул Пушков, угрозы ведомства в адрес Москвы говорят об обратном.

    «США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России. Ясно как день», — сказал сенатор.

    Накануне Джордж Кент заявил, что «естественным посредником» между белорусской оппозицией и властью является ОБСЕ. Если РФ допустит силовое вмешательство в протесты на территории республики, то российско-американские отношения от этого только пострадают.

    В РФ уже не раз подчеркивали, что во внутренние процессы соседнего государства вмешиваться не намерены.

    Новости SMI.FM