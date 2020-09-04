«Ясно как день». Пушков назвал причину, по которой США интересно происходящее в Белоруссии

РФ пригрозили последствиями в случае «применения силы» в Белоруссии. Пушков считает, что США заинтересованы в происходящем в республике только «с точки зрения ослабления позиций России».

Высказывание помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента российский сенатор Алексей Пушков оценил в Twitter.

Госдеп уверят, что «геополитического соревнования» между США и РФ по белорусскому вопросу нет. Одновременно с этим, подчеркнул Пушков, угрозы ведомства в адрес Москвы говорят об обратном.

«США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России. Ясно как день», — сказал сенатор.

Накануне Джордж Кент заявил, что «естественным посредником» между белорусской оппозицией и властью является ОБСЕ. Если РФ допустит силовое вмешательство в протесты на территории республики, то российско-американские отношения от этого только пострадают.

В РФ уже не раз подчеркивали, что во внутренние процессы соседнего государства вмешиваться не намерены.