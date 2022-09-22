ВСУ нанесли по населенному пункту Ясиноватая в ДНР | 360°

Мир 22 сентября 2022, 16:44 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ нанесли по населенному пункту Ясиноватая в ДНР

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Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале.

От попадания снаряда в одном из районов Донецка начался пожар, жители выкладывают в соцсети видео со столбом дыма.

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Информация о пострадавших пока не озвучена.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что атаку по центру Донецка, в результате которой погибли люди, совершили из французских гаубиц Caesar. Он добавил, что обстрел ВСУ совершили снарядами натовского калибра.

В результате атаки пострадал автобус с пассажирами. В Сети появилось видео с места происшествия. От транспортного средства осталась лишь груда металла.

На данный момент известно как минимум о пяти жертвах атаки на Донецк. Мэр города заявил, что власти уточняют информацию по погибшим и пострадавшим. Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский позже сообщил, что от удара по автобусу скончался 14-летний подросток.

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