Ярый противник вакцинации стал детоубийцей. Он сошел с ума, застрелил сына и совершил суицид

Житель Сан-Франциско Стивен О’Лафлина развелся с женой из-за паранойи по поводу вакцинации — он запрещал делать сыну прививку. Бывшие супруги боролись за право опекунства над девятилетним мальчиком, но О’Лафлин поставил кровавую точку в этом споре. Он застрелил своего ребенка, а потом покончил с собой.

Как сообщил портал SFist, Лесли Ху и Стивен О’Лафлин развелись еще пять лет назад. Яблоком раздора стало помешательство мужчины на якобы опасности вакцинации. Он не позволял своей жене делать прививки сыну, а спустя несколько лет окончательно сошел с ума и застрелил девятилетнего Пирса. Потом О’Лафлин свел счеты с жизнью.

«Я думаю, нельзя отрицать, что отец Пирса страдал от неизлечимого психического заболевания, которое привело к тому, что он забрал жизнь своего сына и погиб сам», — приводит портал слова семейного поверенного Лори Начилиса.

Согласно документам суда, позиция О’Лафлина в отношении вакцинации со временем стала неким культом и помешательством: он считал, что правительство использует прививки для контроля над разумом людей.

«Он убил Пирса не из-за разногласий. Все гораздо сложнее. <…> Он наказал Лесли убийством ее ребенка. Она будет страдать, как я полагаю, до конца жизни», — добавил Начилис.

Все пять лет после развода О’Лафлин бился за право опеки над Пирсом, чтобы оградить его от «контроля властей» и уберечь от любых посягательств сделать ему какую-либо прививку. Осознав свое бессилие, в приступе безумия он пошел на убийство собственного сына, которого так сильно хотел «защитить» от врачей.