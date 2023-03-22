Мир 22 марта 2023, 12:14 Яровая заявила, что США стремятся создать механизмы внешнего управления на Украине Депутат Яровая: США заинтересованы в создании механизмов внешнего управления на Украине Публичное достояние

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Соединенные Штаты видят и всегда видели свой особый военно-стратегический и геополитический интерес в том, чтобы создавать на Украине механизмы внешнего управления. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ее процитировал ТАСС.

Депутат также рассказала, что США еще с момента распада Советского Союза начали реализовывать свой план «военно-биологического освоения» стран постсоветского пространства и всего мира. Под видом медико-биологического проекта Соединенные Штаты разрабатывали сеть подконтрольных им лабораторий, где в закрытом режиме проходило изучение особо опасных инфекций, способных вызывать ухудшение эпидемиологической ситуации. По словам Яровой, американские биологические объекты есть и в странах бывшего Советского Союза, и на Ближнем Востоке, и в Юго-Восточной Азии, и даже Африке.

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То, что США и НАТО создавали на Украине военные объекты под видом биологических лабораторий, подтвердило расследование.

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