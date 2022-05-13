Яровая заявила, что слова премьера Польши об искоренении русского мира преступны

Слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого об искоренении идеологии русского мира преступны. Это фашистское высказывание и его личный позор. Ненависть к другим народам нужно считать экстремизмом и пресекать. Такое заявление сделала вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

«Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши — это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом. Это преступление», — сказала Яровая. Ее слова привела пресс-служба фракции «Единая Россия» написало РИА «Новости».

Политик заметила, что «градус русофобии зашкалил все барометры». По ее мнению, Моравецкий, по сути, предложил уничтожить язык, культуру и нравственные идеалы миллионов людей.

Яровая констатировала, что ненависть к любым народам должна осуждаться и пресекаться как экстремизм, в особенности если такие призывы исходят от высокого должностного лица.

Ранее Моравецкий высказал мнение, что русский мир отличился «чудовищной новой идеологией», которую нужно «искоренить».