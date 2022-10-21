Названо условие отказа Британии от русофобии | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 18:39 Названо условие отказа Британии от русофобии Политолог Ярошенко: Британия не избавится от русофобии в случае победы лейбористов freepik

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Русофобский курс Британии не изменится, если даже после отставки Лиз Трасс к власти придут лейбористы. Чтобы что-то поменялось кардинально, нужно, чтобы в результате внутриполитического раскола образовалась «новая группировка элит», объяснил «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Он считает наиболее вероятным проведение досрочных выборов в Палату общин, смену правящей партии на Лейбористскую и передача поста премьер-министра мэру Лондона, пакистанцу Садику Хану.

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«Давно пора стать премьером Британии не англичанину и вообще не уроженцу острова. Женщины уже были, нужны пакистанцы, и тогда британцы сравняются с США по равноправию», — рассудил Ярошенко.

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Однако, по его мнению, даже досрочные выборы и приход лейбористов к власти не будут означать, что в Британии заработала демократия. Это будет свидетельствовать лишь о том, что внутренний раскол элит в западных странах продолжает нарастать.

Часть элиты в Британии, в частности в Лейбористской партии, видит запрос граждан на смену власти и риторики, но попытаются не удовлетворить его, а сыграть на нем. <…> Политика по отношению к России не поменяется: русофобия для англосаксонских стран, для Британии, — естественная норма жизни, проекция желания присвоить наши ресурсы, ведь на Западе их нет давно. Кто бы ни был сейчас в Британии у власти, русофобия будет нарастать Алексей Ярошенко руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов

Однако Ярошенко констатировал, что в западных обществах уже появляется понимание, что санкционная война против России приносит вред прежде всего самим европейцам. Часть британцев понимают, что, «если с Россией не дружить, жизнь ухудшится». Уже сейчас в три-пять раз выросли счета за коммунальные услуги, растут цены на продукты, и тенденция продолжится, потому что благосостояние страны базировалось на дешевых энергоресурсах, напомнил политолог.

«У нас, конечно, есть инструмент влияния, хотя свои интересы проталкивать нам не надо. Это просто аргумент для выстраивания и налаживания нормальных партнерских отношений. Пока это поняла только часть британского общества», — отметил он.

При этом понимание в обществе и среди правящих элит — совсем не одно и то же. К примеру, старая западная демократия, по словам Ярошенко, не слишком прислушивалась к мнению народа, скорее наоборот. Она всегда решала только проблему легитимации элиты — для этого придумали «целую систему так называемых демократических процедур», которые не имеют никакого отношения к реальному волеизъявлению европейского народа. Схема устроена таким образом, чтобы, наоборот, снизить влияние рядовых масс на политические процессы.

«Это мы в очередной раз увидели в Британии, где вопреки общественному мнению и настрою людей премьер-министром стала Лиз Трасс. Если Борис Джонсон пришел в результате победы на выборах, то Трасс была выбрана внутрипартийным голосованием, и даже далеко не все консерваторы ее поддерживали», — напомнил эксперт.

Раскол в британских элитах растет, но пока не по базовым моментам, один из которых — русофобия, заключил Алексей Ярошенко. В этом плане элиты Запада непоколебимы.

«Но если из-за раскола появится новая группировка элит, которая придет к выводу, что с Россией все-таки надо дружить, чтобы выжить, то наши базовые политические установки поменяются. Россия открыта и готова к этому, осталось отрезвиться западной элите», — подытожил политолог.