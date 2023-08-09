Мир 09 августа 2023, 04:12 Ярмарку самых «престижных» вакансий для украинцев открыли в Польше «Украина.ру»: в Польше открыли «Ярмарку вакансий» для украинцев с малооплачиваемым трудом Freepik

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В Польше открыли «Ярмарку вакансий» для украинских граждан. Но беженцев зовут далеко не на самые высокооплачиваемые должности. Об этом сообщило издание «Украина.ру» в Telegram-канале.

В посте опубликовали фотографию с рекламой польской инициативы. На ней изображены представители разных профессий, однако все вакансии представляют собой малооплачиваемый и малоквалифицированный труд. Среди них — горничная, каменщик, сиделка, уборщица и так далее.

Ранее социолог Дорота Перетяткович сообщила, что отношение поляков к украинским беженцам поменялось в худшую сторону. Сначала жители страны питали теплые чувства к новоприбывшим гостям, но спустя время «волна эйфории спала».

Теперь граждане Польши недовольны, что им приходится конкурировать с украинцами за рабочие места. Кроме того, выходцы с Украины заняли очереди в детские сады и школы, что тоже расстраивает местных жителей.

Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в июле заявил, что поляки стали злиться на украинских соседей за злоупотребление великодушием их государства. По мнению коренных граждан, беженцы начали слишком много себе позволять.