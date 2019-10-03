Ярмарка детей в Брюсселе: итальянский журналист возмутился эксплуатацией женщин

Известно, что пятое такое мероприятие состоится в Нью-Йорке в начале ноября, а шестое — в январе в Сан-Франциско. «Ярмарка» также проходит в Чикаго, Торонто, Тайпее и Тель-Авиве. В ней принимают участие однополые пары, которые хотят получить ребенка, «арендовав матку».

Журналист итальянского издания Tempi Леоне Гротти выступил с возмущенным обращением к политикам: «С какой смелостью Европа говорит о правах? С каким лицом вы встречаетесь, чтобы обсудить вопросы приема мигрантов, прозрачности отношений между людьми, честности, равенства?»

«Ярмарка» живет по своим «законам». Так, стоимость ребенка зависит от его «качества» и варьируется от 95 до 160 тысяч долларов.

«Продажа детей происходит при свете дня, в красивых костюмах, при галстуках и в цивилизованной обстановке, невзирая на местные законы и международные конвенции», — описал действо Гротти.

Он поразился, как Европарламент до сих пор не воспринимает аренду матки как одну из форм эксплуатации женщин.