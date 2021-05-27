Пентагон не стал вешать на Россию ярлык «врага»

В Пентагоне отказались называть Россию врагом. Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби выступил с таким заявлением на брифинге.

Слова Кирби стали реакцией на просьбу журналистов дать комментарий по поводу российско-сербских военных учений. Трансляцию его выступления организовали в Twitter.

«Никто не вешает ярлык «врага на Россию. Касательно России мы так не выражаемся», — заметил официальный представитель Пентагона.

По поводу маневров он не стал отвечать детально, сославшись на недостаточную информированность.

На территории Швейцарии 16 июня состоится встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Бывший председатель Верховного совета СССР Михаил Горбачев назвал саммит двух лидеров значимым для всего мира.

В Соединенных Штатах ожидают, что разговор Путина и Байдена может оказаться «сложным». Одной из тем саммита будет обсуждение стратегической стабильности. Не исключено, что появятся и новые аспекты беседы.