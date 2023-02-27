Мир 27 февраля 2023, 08:36 Японцы выступили против поставок оружия Украине Опрос Nikkei: подавляющее большинство японцев выступило против поставок оружия Украине РИА «Новости»

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Около 80% японцев не поддерживают поставки оружия и боеприпасов Украине. Это показали результаты общенационального опроса, который провела газета Nikkei.

Поставки оружия ВСУ сочли необходимыми лишь 16% участников социологического исследования. По мнению 76% респондентов, в этом нет необходимости. 79,5% сторонников правящей Либерально-демократической партии Японии выступили против поставок оружия Украине. За усиление военных траншей проголосовали 66% участников опроса.

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Политика Япония основана на запрете экспорта вооружений, в том числе в зоны военных конфликтов. Но руководство страны решило пересмотреть это положение. Ранее Япония отправляла на Украину бронежилеты, каски и гуманитарные грузы.

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В конце февраля Япония решила расширить санкции против России. Новые рестрикции коснутся заморозки активов физических лиц и организаций.