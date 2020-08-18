Японцы возмутились из-за отмены поездок на Курилы и заговорили о войне

По данным Yahoo News Japan, в 2020 году на Курильские острова планировалось 19 поездок по программе безвизового обмена. Их отменили из-за коронавируса, и юзеры из Японии заявили в комментариях, что Курил им не видать и теперь только война.

Вскоре на ресурс пришли россияне и призвали не махать кулаками после драки, вспомнить, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, и не ссориться с Россией.

Между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор. Токио и Москва никак не могут договориться по вопросу Южных Курил. Япония считает, что имеет право на острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан и ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно Совместной декларации от 1956 года, Япония может получить Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Про Итуруп, Кунашир в документе ничего не сказано.

Российские и японские власти провели уже несколько раундов переговоров по курильскому вопросу, однако никаких решений не приняли.