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    18 августа 2020, 11:02

    Японцы возмутились из-за отмены поездок на Курилы и заговорили о войне

    Андрей Иванов

    Жители Японии возмутились из-за отмены поездок на Курильские острова по программе безвизового обмена из-за пандемии коронавируса. Под статьей Yahoo News Japan на эту тему развернулась целая дискуссия. Японцы допустили войну на фоне ограничений. Пользователи из России иронично отнеслись к этому негодованию.
    Японцы возмутились из-за отмены поездок на Курилы и заговорили о войне

    По данным Yahoo News Japan, в 2020 году на Курильские острова планировалось 19 поездок по программе безвизового обмена. Их отменили из-за коронавируса, и юзеры из Японии заявили в комментариях, что Курил им не видать и теперь только война.

    Вскоре на ресурс пришли россияне и призвали не махать кулаками после драки, вспомнить, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, и не ссориться с Россией.

    Между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор. Токио и Москва никак не могут договориться по вопросу Южных Курил. Япония считает, что имеет право на острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан и ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно Совместной декларации от 1956 года, Япония может получить Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Про Итуруп, Кунашир в документе ничего не сказано.

    Российские и японские власти провели уже несколько раундов переговоров по курильскому вопросу, однако никаких решений не приняли.

    Новости SMI.FM