Японцы восхитились российским трендом на собак, который ввел Путин

Читатели японского издания President Online поблагодарили Владимира Путина за тренд, который он ввел в России. Речь идет про популяризацию в стране моды на собак породы акита-ину. Японцы уверены, что животные чувствуют себя комфортнее за пределами родной страны.

В статье журнала сказано, что у российского лидера есть собака породы акита-ину по кличке Юмэ — в переводе с японского это значит «мечта». Питомца Путину подарил в 2012 году губернатор префектуры Акита Норихиса Сатакэ. Так он поблагодарил Россию за помощь в устранении последствий Великого восточно-японского землетрясения.

Пользователи предположили, что эта порода стала популярна в России благодаря тому, что такая собака есть у Путина.

«Президент Путин! Спасибо за то, что держите у себя собаку японской породы акита-ину по имени Юмэ. Это здорово!».

«Большие собаки акита-ину — не для наших стесненных жилищ. Если им хорошо в просторной и широкой России — то и хорошо! Пусть порода развивается там!».

«Мне кажется, что в Японии им тесно и жарко. Вот в России простор и прохлада, и им там, наверное, значительно лучше».

«А мне нравится, что в России так быстро растет число собак японских пород. Это же соприкосновение культур».