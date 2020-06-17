Японцы удивились белому шару, пролетевшему над одним из городов. Видео
Жители префектуры Мияги на северо-востоке страны заметили нечто непонятное над головой 17 июня, сообщил телеканал NHK. Обращения по этому поводу полиция получала одно за одним. Шар видели в том числе над административным центром префектуры — городом Сэндай.
Полицейские попытались на вертолете определить, что именно летает в небе. Они выяснили только то, что шар движется на высоте в полтора километра.
В министерстве транспорта заявили, что не имеют никакого представления о летающем объекте. Открестились от него и в метеорологическом управлении.
Чиновники из Сэндая заметили, что для полетов над районами с большим скоплением людей или при наличии в них аэропортов необходимо разрешение. В отделение министерства по городу на этот счет никто не обращался. Ведется расследование.
По всему миру люди периодически наблюдают в небе необычные светящиеся шары. Некоторые уверены, что видели внеземной объект.